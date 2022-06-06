Javan: Байден скрыл наступательный характер поставляемых Киеву РСЗО

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден намеренно скрыл наступательный характер ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые решено отправить Украине в качестве военной помощи. Об этом сообщает обозреватель Али Канади в колонке для иранского издания Javan.

По его словам, ни в речи о новом пакете помощи Киеву, ни на последующих интервью и брифингах глава Соединенных Штатов ни разу не обмолвился, что HIMARS – это наступательное, а не оборонительное вооружение.

"Американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения", - заключил Канади.

Обозреватель уверен, что это говорит о нежелании Вашингтона достигнуть мирного решения украинского вопроса.

Напомним, Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере обороны. Он включает, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

"Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, Соединенные Штаты имеют возможность продолжения поставок Украине большего объема оружия", - уточнил президент США.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа выразил мнение, что решение Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину может грозить миру непредсказуемыми последствиями.