В Госдуме предложили ввести универсальную форму для госслужащих и депутатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме предложили ввести универсальную форму (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. Инициатива принадлежит депутату ГД Виталию Милонову, свое предложение он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Парламентарий подчеркивает, что много веков люди, находившиеся на госслужбе. Носили специальную униформу, которая была отличительным признаком. Это можно увидеть из истории царского, имперского, а затем и раннесоветского периодов.

Это позволяло визуально подчеркнуть принадлежность человека к государственному аппарату, а самому служащему добавить ответственности и авторитета.

Есть еще один момент – наличие униформы лишало служащего возможности носить предметы роскоши, например, дорогие костюмы или аксессуары, что очень часто встречается сегодня.

- Прошу вас рассмотреть идею о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Государственной думы России и Совета Федерации России, — цитирует Rt текст обращения.

А чтобы не возлагать дополнительные траты на бюджет, парламентарий предлагать обязать оплатить униформу из зарплат самих служащих.

Депутат отметил, что в целях экономии бюджетных средств пошив формы следует возложить на самих служащих или вычесть стоимость униформы из их заработной платы.

Тем временем, скоров ГД будет внесет документ, который предполагает штрафы за учетку биометрических данных россиян. Речь идет о сборе и хранении информации. За противозаконные действия должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей, пишет газета "Известия".

Ранее в Госдуме назвали главную проблему туристического сезона. Ею стала транспортная доступность, сообщает ФАН.