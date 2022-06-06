Спортивно-букмекерская Премия «Рейтинга Букмекеров» впервые пройдет в формате театрализованного шоу

Юрий Квятковский

В этом году мероприятие пройдет в необычном формате театрализованного шоу, постановкой которого занимается Юрий Квятковский — преподаватель Школы-студии МХАТ, актер, режиссер «Мастерской Брусникина», помощник художественного руководителя театра «Практика».

«Мы пригласили Юрия Квятковского, потому что хотели выйти за рамки привычного сценария каждой Премии. Эта постановка станет совершенно неожиданной для каждого гостя. В постановке примут участие известные актеры и медийные лица», — рассказала руководитель проекта «Премия РБ» и директор по коммуникациям «Рейтинга Букмекеров» Светлана Ушакова.

Гостями Премии РБ в разные годы были Тина Канделаки, Юрий Семин, Оксана Федорова, Константин Хабенский, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Скопинцев, Эмин Гарибов, Виталий Петров, Сергей Карякин, Арсений Бородин, Станислав Ярушин, Андрей Родной, Эдуард Кравцов, Виктория Дайнеко и другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

В настоящее время продолжается открытое голосование на странице Премии с розыгрышем пяти пригласительных на закрытое мероприятие — их обладатели получат возможность встретиться с легендарными спортсменами.

Ранее сообщалось, что среди участников, представленных в 25 номинациях, спортивные проекты и букмекерские компании. За награды в букмекерских номинациях борются известные российские компании: «Фонбет», «БЕТСИТИ», «БК Леон», «Мелбет», «Олимп», Astrabet и др.