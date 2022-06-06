На Ярославке и Минской улице высадили более 1,2 тыс. деревьев и кустарников

Минская улица в Москве Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о планах озеленения ключевых магистралей столицы.

«Более 1,2 тыс. деревьев и кустарников украсили Ярославское шоссе и Минскую улицу. Осенью работы продолжатся на других магистралях, - отметил Петр Бирюков. - Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы».

Отметим, что на Минской улице в Западном административном округе высажено более 220 взрослых лип, свыше 80 декоративных яблонь кустовой и штамбовой форм, остролистные клены и более 350 кустов сирени. На Ярославском шоссе – от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД – появилось более 60 лип, декоративные яблони и 24 остролистных клена, почти 400 кустов душистой сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

Заместитель мэра Москвы уточнил, что деревья и кустарники для высадки выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений. Проще говоря, Москва использует качественные саженцы и делает все, чтобы они после высадки прижились.

Добавим, что в 2022 году на улицах столицы планируют высадить 15 тысяч деревьев: 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных. Кроме того, москвичи могут внести личный вклад в озеленение города с помощью проекта «Наше дерево» — посадить в честь рождения ребенка именное дерево одного из девяти сортов в парках Москвы.