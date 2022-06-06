Spiegel: Германия не поставляет танки Украине из страха их появления в России

Германия боится поставлять танки Украине Фото: REUTERS

ФРГ не соглашается на поставку танков Украине из страха, что они могут оказаться на территории России впервые со времен Великой отечественной войны, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По словам журналистов, это говорит о том, что Берлин не может полностью доверять Киеву, в частности, главе Незалежной Владимиру Зеленскому.

"Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол Украины в Берлине Андрей Мельник резко раскритиковал власти Германии за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder, назвав такое решение "позором, который войдет в историю".

"Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder", — написал Мельник на своей странице в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок еще в мае говорила о том, Германия намерена поставить Украине новейшие танки и гаубицы, а также начать обучение украинских военных. Однако вопрос начала поставок немецкого тяжелого вооружения остается открытым по сей день.