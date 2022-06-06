В Госдуме предложили запретить вселяться в квартиры собственникам с микродолей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме предлагают запретить собственникам микродолей вселяться в жилье. Основное условие для запрета - если доля купленной или полученной в наследство жилплощади составляет меньше учетной нормы на человека.

Проблема в том, что сегодня по закону собственник такого имущества является полноправным владельцем и может продать свою микродолю, прописать в ней кого угодно или вселить жильцов, создав невыносимые условия для человека, который владеет основной площадью.

Законопроект, запрещающий вселяться в такое жилье (за исключением членов семьи собственника) уже прошел первое чтение, но Минюст тормозит рассмотрение документа.

Основная аргументация – нарушаются права собственности, пишет газета "Известия".

В настоящее время законодательством не установлен предельный размер микродоли. Но есть и другие параметры для определения, например, санитарная норма на одного человека равна 6 кв. м. При ее нарушении возникает угроза для жизни человека.

Депутаты обращаются к понятию учетная норма и хотят запретить вселяться в жилье тем, у кого доля меньше этого параметра. Метраж данного показателя устанавливается органами местного самоуправления.

Еще одно изменение может коснуться капремонта. В ближайшее время в РФ могут произойти изменения в этом направлении. Согласно новому законопроекту, перед проведением работ может быть введено обязательное техобследование домов, сообщает "Свободная пресса".

Тем временем эксперты призывают не спешить с покупкой недвижимости до осени 2022 года. Они полагают, что к этому времени ситуация на рынке несколько стабилизируется и цены пойдут вниз, пишет ФАН.