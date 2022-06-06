Володин анонсировал принятие закона о неисполнении Россией решений ЕСПЧ

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственная дума России на этой неделе планирует принять законопроект о верховенстве решений российских судов над постановлениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 6 июня 2022 года.

"ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки".

Согласно проекту закона, решения ЕСПЧ после 15 марта 2022 года необязательны к исполнению в России. Выплаты по решениям суда до этой даты производятся в рублях и только на счета российских банков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Госдуму РФ внесли проект закона, который устанавливает, что постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта текущего года, не будут подлежать исполнению. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Отмечается, что предельный срок исполнения Москвой постановлений ЕСПЧ был основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в данной организации.

Законопроект также предусматривает, что до 1 января следующего года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации гражданам по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта 2022 года.