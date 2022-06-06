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Политика6 июня 2022 6:35

Листовки с советником Зеленского в женском платье доставили на позиции ВСУ

Доставка осуществлена через агитснаряды, которые не наносят ущерба инфраструктуре
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинских солдат призывают прекратить боевые действия

Украинских солдат призывают прекратить боевые действия

Фото: REUTERS

Российские военные доставили на позиции Вооруженных сил Украины листовки с призывом отказаться от участия в боевых действиях, не погибать и вернуться домой живыми. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, соответствующие листовки отправлены в населенные пункты Орехово и Гуляйполе (Запорожская область) посредством агитснарядов, которые не наносят вреда инфраструктуре. Их выпустили при помощи гаубиц Д-30.

На одной из них изображен в женском платье Алексей Арестович, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского. Предположительно, снимок сделан из фильма "Не бойся, я рядом", где Арестович играл роль Люсеньки.

"Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!" – говорится в тексте листовки.

Также на иллюстрациях к листовкам используются и сам Зеленский, олигарх Игорь Коломойский и другие известные представители властных кругов Незалежной.

"Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни", - говорится в тексте одной из листовок.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны России опубликовало видео со сдавшимися солдатами Вооруженных сил Украины. Один из пленных рассказал, что был мобилизован, как и практически все военные Украины. Он призвал украинцев сложить оружие и "идти домой, к семьям, матерям". Мужчина добавил, что к пленным хорошо относятся и кормят три раза в день. Сложившие оружие имеют воду и находятся в тепле.

Также на видео был показан звонок другого украинского солдата жене. Он сообщил супруге о хорошем отношении со стороны армии РФ. Солдат попросил женщину обратиться к волонтерам, чтобы последние занялись вопросом обмена пленных. Мужчина уточнил, что Киев не хочет заниматься этим вопросом.