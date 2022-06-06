Листовки с советником Зеленского в женском платье доставили на позиции ВСУ

Украинских солдат призывают прекратить боевые действия Фото: REUTERS

Российские военные доставили на позиции Вооруженных сил Украины листовки с призывом отказаться от участия в боевых действиях, не погибать и вернуться домой живыми. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, соответствующие листовки отправлены в населенные пункты Орехово и Гуляйполе (Запорожская область) посредством агитснарядов, которые не наносят вреда инфраструктуре. Их выпустили при помощи гаубиц Д-30.

На одной из них изображен в женском платье Алексей Арестович, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского. Предположительно, снимок сделан из фильма "Не бойся, я рядом", где Арестович играл роль Люсеньки.

"Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!" – говорится в тексте листовки.

Также на иллюстрациях к листовкам используются и сам Зеленский, олигарх Игорь Коломойский и другие известные представители властных кругов Незалежной.

"Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни", - говорится в тексте одной из листовок.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны России опубликовало видео со сдавшимися солдатами Вооруженных сил Украины. Один из пленных рассказал, что был мобилизован, как и практически все военные Украины. Он призвал украинцев сложить оружие и "идти домой, к семьям, матерям". Мужчина добавил, что к пленным хорошо относятся и кормят три раза в день. Сложившие оружие имеют воду и находятся в тепле.

Также на видео был показан звонок другого украинского солдата жене. Он сообщил супруге о хорошем отношении со стороны армии РФ. Солдат попросил женщину обратиться к волонтерам, чтобы последние занялись вопросом обмена пленных. Мужчина уточнил, что Киев не хочет заниматься этим вопросом.