В Германии украинскому послу Мельнику указали на его место

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от встречи с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, пишет Bild.

"Бербок планирует проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами", - сказали в дипломатическом ведомстве Германии.

При этом министр отметила, что она находится в постоянном контакте с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Мельник в ответ на это осудил немецкого министра.

"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", — сказал он и добавил, что ничто не может заменить "конфиденциальную беседу".

Ранее немцы возмутились заявлением посла Украины Мельника о русских. Читатели Frankfurter Allgemeine Zeitung отметили, что им не нравятся русофобские высказывания украинского посла. Мельник признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их врагами, чем вызвал гневные комментарии читателей.