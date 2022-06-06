Цены на нефть в Японии подскочили до максимума с июля 2008 года

Цены на нефть в Японии бьют рекорды за последние 14 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на нефть в Японии выросли до 86 тысяч иен (658 долларов) за один килолитр, что стало максимумом с июля 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Токийской товарно-сырьевой биржи в понедельник, 6 июня 2022 года.

По информации агентства Kyodo, эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости углеводородов в связи с решением ОПЕК+ по объемам добычи нефти в июле и августе.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2022 года Япония приняла решение по запрету импорта российской нефти. Об этом объявил премьер-министр Фумио Кисида.

"Это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего, - подчеркнул Кисида. - С учетом заявления лидеров "семерки" мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти".

Напомним, западные журналисты выяснили, что власти Саудовской Аравии готовы увеличить добычу нефти, если нефтедобыча в России снизится на фоне западных санкций. Власти страны осознают, что рынок перегружен и цены на нефть находятся на высоком уровне, однако считает, что "настоящего дефицита пока нет".