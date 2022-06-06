Nord Stream AG сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за плановых работ Фото: REUTERS

Поставки газа по "Северному потоку" частично сокращены по причине плановых технических работ, об этом говорят данные оператора магистральной системы Nord Stream AG.

Как отмечается в сообщении оператора на платформе CEGH, в период с 3 по 17 июня 2022 года будет осуществляться плановая регулярная внутренняя проверка морской трубопроводной системы Nord Stream с переменным частичным ограничением мощности в точках входа в газопроводы Nel и Opal.

Также отмечается, что сегодня, 6 июня, согласно номинациям на газовые стуки 6 июня, по "Северному потоку" будет поставлено примерно 6,5 миллиона кубометров в час, или в целом 157 миллионов кубов.

Ранее газета Daily Express писала, что президент России Владимир Путин перехитрил Европу в ситуации с газом. По версии обозревателя издания, Россия готова подписать договор об увеличении поставок голубого топлива в Китай.