Косачев заявил, что демарш трех стран с самолетом Лаврова направлен против России

Коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию направлен против двух суверенных европейских стран, требуется совместная с Сербией жесткая реакция. Об этом сегодня, 6 июня, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нынешний демарш, конечно, не про самолет. Он направлен против России и Сербии как государств. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных мер. Чтобы неповадно было", - написал сенатор в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что самолету министра Сергея Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию. Об этом она заявила накануне вечером в эфире ток-шоу "Не арена" на итальянском канале La7. Также она добавила, что российская сторона, в отличие от стран ЕС, не намерена устанавливать железный занавес. Кроме того, такой поступок она объяснила тем, что они "слишком эгоистичны".