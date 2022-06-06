Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину удалось нанести удар по самому больному месту Европы - энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду в странах Запада, пишет Bloomberg.

"Несмотря на то, что Евросоюз выдвигает самые жесткие ограничения против России, число компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного перечня", - говорится в статье.

Также в публикации подчеркивается, что экономическая война против РФ расколола Евросоюз, так как страны "устали от санкций".

По оценкам Bloomberg Economics, доходы РФ от нефти и газа в текущем году составят примерно 285 млрд долларов.

Ранее kp.ru писал, что члены ЕС договорились в рамках шестого пакета антироссийских санкций отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.