Медведев считает, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестой пакет санкций ЕС в отношении России направлен не против самой страны, цель ограничений - "пожар мировой революции в экономике", полагает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

“Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сегодня любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда ведет экономическая ситуация в Евросоюзе на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так”, - также отметил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.