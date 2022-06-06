Новости фигурного катания: Загитову сравнивают с Валей Карнавал, Плющенко отреагировал на слухи о госпитализации, врачи доказали бесполезность препарата Валиевой

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском фигурном катании завершается период отпусков. Команда Тутберидзе, начиная с понедельника, 6 июня, "садится на сборы в Новогорске. Все звезды "Тутберидзе-тим" уже подводят итоги своего отдыха в конце весны 2022 года, чтобы начать работу на льду в начале лета. "КП-Спорт" рассказывает о последних новостях фигурного катания на 6 июня 2022 года.

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