Южнокорейские компании готовы выкупить решивший уйти из России иностранный бизнес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южнокорейские компании не только не планируют уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей иностранного бизнеса, решившего уйти из России, заявил в интервью РИА Новости почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик, который станет участником Петербургского международного экономического форума.

"Зашедшие на местный рынок компании, такие как Хендэ Мотор, Лотте, CJ и другие, совсем не думают об уходе. Напротив, они хотели бы купить американские или японские компании, которые уходят с рынка. Но, похоже, немного оглядываются на (реакцию - прим. ред.) западных стран. Мы тоже хотели бы вместе с российскими партнерами выкупить японские энергокомпании на Сахалине и в других местах, чтобы превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию - в частности, водород", - уточнил Ким Юн Сик, возглавляющий, в том числеЮ компанию Shindong Enercom.

Ранее стало известно, какие западные компании объявили, что не уйдут из России. Так, IKEA объявила о приостановке работы до конца мая - а там посмотрим. Компания Apple не продавала свои телефоны и компьютеры всего одни сутки - 3 марта магазины снова открылись, правда со здорово переписанными ценниками. Об аннулировании лицензий на производство и прочее громко заявляют только украинские бренды.