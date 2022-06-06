Минобороны сообщило, что авиация России уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиация России за прошедшие сутки среди прочего уничтожила поставленную из Соединенных Штатов на Украину радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР, сообщил сегодня, 6 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены 73 района скопления живой силы и военной техники украинских вооруженных сил. В результате ударов авиации было уничтожено: два пункта управления, свыше 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР", - уточнил генерал.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июня 2022 года можно прочитать здесь.