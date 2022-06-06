Слуцкий заявил, что на посту лидера ЛДПР не намерен копировать Жириновского

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не намерен копировать поведение основателя политической партии Владимира Жириновского, так как это "смешно и контрпродуктивно". Соответствующее заявление политик сделал в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Пытаться копировать или изображать Жириновского – это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям, - подчеркнул Слуцкий. - ЛДПР - это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу".

Глава либерал-демократов также добавил, что Жириновский учил подбирать простые слова и отталкиваться от реальных интересов граждан, и в этом плане политика партии останется неизменной.

Напомним, Леонид Слуцкий руководит партией ЛДПР с конца мая 2022 года. На этом посту Слуцкий сменил основателя и лидера российского движения либерал-демократов Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года. Политик скончался от последствий коронавируса. В пресс-службе ЛДПР заявили, что смерть политического деятеля стала ударом для всей России.