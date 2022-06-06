Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки под 5% до 9 июня 2022 года

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Российские власти приняли решение о запуске в стране промышленной ипотеки со ставкой в 5% годовых. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили журналистам в пресс-службе российского правительства.

Речь идет о льготной программе, которая позволит компаниями брать кредиты по сниженной ставке на приобретение недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Вопрос запуска новой ипотеки будут прорабатывать Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии руководителей ряда регионов. Об итогах ведомства должны будут доложить правительству до 9 июня 2022 года.

Ранее kp.ru писал о льготной ипотеке в России для IT-специалистов в 2022 году: кто и на каких условиях сможет получить.Также сообщалось об условиях льготной ипотеки для многодетных семей в РФ. Отмечалось, что льготная ставка начинает действовать уже при рождении второго ребенка.