Путин заявил, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам ПМЭФ.

- Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы, — сказал президента РФ.

Он добавил, что РФ намерена все больше опираться на «частную инициативу», а также развивать сотрудничество с другими государствами.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировые цены на продовольствие будут идти вверх вследствие введения антироссийских санкций. Российский лидер назвал попытками «переложить с больной головы на здоровую» попытки западных стран назначить ответственной за происходящее на мировом рынке продовольствия на Российскую Федерацию. Он отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до начала спецоперации России на Донбассе. Путин указал, что отсчет этой ситуации нужно вести с февраля 2020 года, с начала пандемии коронавирусной инфекции.