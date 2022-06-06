Посольство США в РФ вспомнило про день рождения Пушкина, но перепутало имя поэта

Александр Пушкин Фото: pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов в Москве отметилось знанием российской культуры, не забыв про день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Правда, не обошлось без заминки, так как в своем телеграм-канале американские дипломаты почему-то поздравили "Ивана Сергеевича".

"Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью Мехико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу. Вообщем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!", - говорится в сообщении.

Отметим, что Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. Этот день стал одновременно ежегодным Днем русского языка и Пушкинским днем России. В честь 223-летия со дня рождения поэта по всей России проходят торжественные мероприятия.

Например, сахалинские любители поэзии в Южно-Сахалинске провели традиционную встречу у памятника Пушкину. "Пушкинские чтения" состоялись и у памятника поэту в сибирском городе Кемерово. А в городском саду Твери организована праздничная программа "Давайте Пушкина читать!".