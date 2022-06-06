Суд Коломбо снял запрет на вылет из Шри-Ланки самолета “Аэрофлота" Фото: REUTERS

Суд Коломбо приостановил действие судебного вердикта, которым самолету российской компании “Аэрофлот” запрещается покидать Шри-Ланку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной сайт республики.

Уточняется, что вердикт вынесли после того, как генпрокуратура Шри-Ланки обратилась в Высокий коммерческий суд с просьбой об отмене постановления о запрете вылета Airbus 330.

Также отмечалось, что из-за задержания российского воздушного судна пострадала экономика Шри-Ланки и ее туриндустрия. В связи этим министр портов, судоходства и авиации республики Нимала Сирипалы де Силва подчеркивал важность скорейшего разрешения этой ситуации.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Шри-Ланки обратилась в Высокий коммерческий суд Коломбо с ходатайством об отмене его постановления, которым 2 июня был запрещен вылет в Москву самолета "Аэрофлота".