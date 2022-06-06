Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс--секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине. Так он прокомментировал информацию о снижении числа потерь в рядах сил РФ, ДНР и ЛНР.

- Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны, — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что успехи Вооруженных сил России в спецоперации на Украине становятся все более очевидными для Запада. Это происходит в том числе из-за того, что Киев публично признает потери украинской армии, отметил парламентарий. Как отметил Бондарев, российские войска и военные республик Донбасса успешно применяют тактику «малых котлов», то есть плотно окружают противника на небольшой территории, перекрывая ему пути снабжения ресурсами и лишая возможности получить подкрепление или отступить.