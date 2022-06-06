Песков назвал закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями ряда стран

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закрытие неба для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направлялся с рабочим визитом в Сербию - это враждебные действия ряда стран, которые не нанесут ущерба отношениям дружественных государств. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 6 июня 2022 года.

Пресс-секретарь президента уточнил, что контакты российских дипломатов с дружественными государствами будут продолжены.

По словам Пескова, такие действия "могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время", однако существенно помешать продолжению диалога России "с дружественными странами, такими как Сербия", они не смогут.

Напомним, власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета российского министра. После этого посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова объявила, что власти Болгарии действительно отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета, на котором должен был прилететь в Сербию Сергей Лавров.