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Политика6 июня 2022 10:35

Лавров рассказал, что главу МИД Сербии пригласили в Россию

Министр выразил надежду, что самолет сербского министра не попадет под санкции Брюсселя
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что после неудачной попытки посетить Сербию из-за закрытия неба недружественными странами, МИД РФ пригласил в Москву главу сербского внешнеполитического ведомства Николу Селаковича.

"Мы пригласили министра иностранных дел Сербии пригласили посетить Россию с визитом, - уточнил Лавров. - Надеюсь, что его самолет, на котором он будет лететь, не подвергнется наказанию со стороны Брюсселя и его клиентов".

По словам Лаврова, России и Сербии есть что обсудить в международной повестке. В частности, одна из тем готовящейся беседы - позиция по проблеме Косово, Сербии и Герцеговины.

Напомним, прямую трансляцию брифинга главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова можно посмотреть на сайте kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал закрытие неба для самолета главы МИД РФ враждебными действиями ряда стран.