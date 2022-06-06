Суд арестовал Тимофея Мокия по делу о покушении на телеведущего Соловьева

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте нового фигуранта дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Басманным судом Москвы 4 июня 2022 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимофея Мокия", - уточнили в суде.

Ранее о том, что Тимофей Мокий является фигурантом данного уголовного дела, не сообщалось. При этом в Басманном суде отметили, что он оказался в СИЗО именно в связи с подготовкой покушения на Соловьева.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала террористов, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. Позже фигуранты дела о покушении на Соловьева признались в том, что они планировали нападения на Симоньян, Кеосаяна и других журналистов.