Объем ФНБ за май 2022 года вырос почти на 1,5 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния увеличился почти на 1,5 млрд рублей за месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май 2022 года увеличился в рублях на 1,47 триллиона рублей и составил 12,476 триллиона, говорится в сообщении Минфина РФ.

"По состоянию на 1 июня 2022 года объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год", - уточняется в сообщении.

При этом объем ликвидных активов фонда (деньги на банковских счетах в Центробанке) составил 9,3 триллиона рублей, что эквивалентно 110,9 миллиарда долларов, или 6,9% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным на 1 мая 2022 года объем ФНБ был равен 11 005 374,1 миллиона рублей, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 154 953,5 миллиона долларов.

Напомним, посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан выразил мнение, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела великолепную работу по укреплению рубля.