Жители Ростова бурно отреагировали на введение платы за пользование модульными туалетами

Жители Ростова возмутились введению платы за пользование уличными туалетами Фото: Иван ВИСЛОВ

После официального введения в Ростове-на-Дону платы за посещение новых модульных туалетов жители донской столицы устроили бурное обсуждение в социальных сетях. Не все согласны с тем, что они должны быть платными и что оплатить услугу можно только картой.

Как мы ранее писали, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал соответствующий документ.

— Утвердить плату за пользование уличными модульными туалетами, расположенными на территории города, в размере 20 рублей, — указано в документе.

Также уточняется, что оплата будет приниматься в безналичном виде. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

Напомним, 10 модульных туалетов ростовские власти закупили в Санкт-Петербурге за 2,9 млн рублей каждый еще в прошлом году. Горожане ждали, когда их откроют для пользования. А теперь не могут сойтись во мнении в соцсетях насчет стоимости и формы оплаты.

- Если я не пользуюсь картами, что делать? - задает вопрос один из пользователей. - Вы куда наличку убираете?

Некоторые не согласны с тем, что за посещение будет взиматься плата. Но другие не разделили их мнение.

- Сейчас не существует людей без карты - это раз. Во-вторых, вам что, трудно 20 рублей заплатить? - удивляется читатель. - Мы в мае в Крыму были, и там туалет стоит 30 рублей. Туалеты есть абсолютно везде, и минимальная цена 20 — 25 рублей.