Врачи Пятигорска спасли 28-летнюю девушку от огромной опухоли в голове

После операции девушка чувствует себя хорошо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Пятигорска почувствовала, что вся правая сторона ее тела будто бы ослабла, и обратилась к местным врачам. После осмотра и анализов стало ясно, что у девушки в голове находится огромная опухоль, и теперь пациентке необходима операция.

NewsTracker сообщил, что лечением пациентки занялся хирург Вадим Зотов. Он объяснил журналистам, что опухоль действительно гигантская - шесть сантиметров. К тому же, она находилась в очень труднодоступной и опасной теменной зоне. Новообразование передавливало много важных сосудов.

Операция длилась три часа и закончилась успешно. Через две недели 28-летняя женщина смогла вернуться к повседневной жизни, при этом слабость и симптомы паралича окончательно пропали.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что у отца бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова заподозрили онкологическое заболевание.