Песков заявил, что "Ельцин Центр" могут признать иноагентом только по решению Минюста РФ

"Ельцин Центр" в Екатеринбурге могут признать иностранным агентом только на законных основаниях, заверил Песков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые эпизоды в работе екатеринбургского "Ельцин Центра" вызвали общественный резонанс, однако для признания этой организации иностранными агентом требуется решение Минюста России, подкрепленное законными основаниями.

Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу режиссера Никиты Михалкова, который призвал объявить "Ельцин Центр" иноагентом.

"Некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно, вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности, - подчеркнул Песков. - А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом".

По словам пресс-секретаря российского лидера, он не знаком с деталями инициативы Михалкова, озвученной в программе "Бесогон ТВ".

Как ранее писал сайт kp.ru, режиссер Никита Михалков призвал внести "Ельцин Центр" в Екатеринбурге в список иностранных агентов. В частности, он напомнил, что "Ельцин Центр" издал словарь, в котором слову "гнить" дается определение "жить в России".