В Госдуме допустили ввод миротворцев ОДКБ на подконтрольные России территории Украины

В Государственной думе допустили ввод миротворцев ОДКБ на подконтрольные России территории Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Андрей Картаполов допустил ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на подконтрольные России территории Украины.

- Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, — сказал парламентарий.

При этом он усомнился, что Москва допустит появление на этих территориях миротворцев Североатлантического альянса.

Ранее источник в Министерстве иностранных дел России заявил, что мандат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не предусматривает возможности участия сил организации в спецоперации на Украине.

До этого генсек ОДКБ Станислав Зась подтвердил, что данный вопрос не обсуждался. По его словам, в ходе юбилейного саммита в мае президент России Владимир Путин «очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине».