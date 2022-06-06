Сооснователь «Яндекса» Волож обжалует введенные против него санкции ЕС

Аркадий Волож Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож планирует обжаловать введенные против него санкции Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В организации назвали рестрикции в отношении Воложа несправедливыми и необоснованными.

- Тем не менее, мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение, — говорится в сообщении пресс-службы.

ЕС добавил Воложа в черный список 3 июня. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц, включая высокопоставленных военных армии РФ, а также 18 организаций из России, среди которых УАЗ и КамАЗ.

В тот же день ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ. Рестрикции предполагают поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю. При этом для трубопроводной нефти было сделано временное исключение. Помимо этого, санкции предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.