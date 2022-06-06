Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении и полном контроле над 229 населенными пунктами Фото: REUTERS

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжают освобождать территорию ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики в Телеграм-канале.

"Группировка освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское", - уточняется в публикации.

В настоящее время идут бои за Святогорск, пояснили в штабе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года можно прочитать здесь.