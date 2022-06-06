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Политика6 июня 2022 13:10

Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении и полном контроле над 229 населенными пунктами

Освобождение территории республики продолжается
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении и полном контроле над 229 населенными пунктами

Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении и полном контроле над 229 населенными пунктами

Фото: REUTERS

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжают освобождать территорию ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики в Телеграм-канале.

"Группировка освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское", - уточняется в публикации.

В настоящее время идут бои за Святогорск, пояснили в штабе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года можно прочитать здесь.