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В мире6 июня 2022 13:19

В Раду внесен законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена

Изменения предполашаются внести в УК страны в части урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Раду внесен законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена

В Раду внесен законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховную раду Украины внесен законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных, в отношении которых принято решение об обмене.

Согласно документу, опубликованному на сайте украинского парламента, законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины в части урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных. В тексте документа сказано, что от отбывания наказания освобождается лицо, в отношении которого органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена как военнопленного, было принято решение об обмене».

Напомним, ранее на Украине ввели уголовную ответственность за распространение информации о перемещении ВСУ. Нарушившим закон может грозить от трех до 12 лет лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, в марте депутаты Верховной рады зарегистрировали проект о запрете использования символов Z, V и O в качестве поддержки действий России.