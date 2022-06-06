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В мире6 июня 2022 13:30

МИД Китая заявил, что запрет Тайваня на ввоз полупроводников в Россию обречен на провал

Власти Тайваня приняли такое решение «по указке внешних политических сил», уверены в ведомстве
Виктор БАЖЕНОВ
В КНР заявили, что запрет Тайваня на ввоз полупроводников в Россию обречен на провал

В КНР заявили, что запрет Тайваня на ввоз полупроводников в Россию обречен на провал

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что запрет Тайваня на ввоз полупроводников в Россию закончится провалом.

Также, по мнению дипломата, власти Тайваня приняли такое решение «по указке внешних политических сил».

- Тем самым Тайвань прибегает к провокации, — подытожил Лицзянь.

Напомним, 2 июня Минэкономики Тайваня приняло решение запретить ввоз чипов и микропроцессоров в Россию и Белоруссию.

Позже заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак сообщил, что страна ограничила поставки еще в начале спецоперации на Украине, однако запрет не был формализован документами.

В феврале производитель чипов TSMC с Тайваня отказался поставлять свою продукцию в Россию. Причиной стало то, что тайваньское правительство присоединилось к международным антироссийским санкциям из-за военной операции на Украине. Организация обязалась выполнять новые экспортные правила, предусматривающие отказ от поставок в Россию.