«Радио Свобода»* оштрафовано еще на 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент Фото: REUTERS

Московский Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Свобода»* еще на 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Речь идет в частности о фейках, касающихся специальной военной операции на Украине.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, в отношении ООО «Радио «Свободная Европа / Радио Свобода»* были рассмотрены 20 протоколов. В совокупности по ним назначен штраф в размере 20 миллионов рублей.

Стоит отметить, что ранее в суд поступили 60 протоколов, по ним «Радио Свобода»* были назначены штрафы на общую сумму 55,8 миллиона рублей.

Напомним, в марте в марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода»* в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году в спиское иноагентов была внесена сотрудница «Радио Свобода»* Татьяна Вольтская**

*СМИ, признанное в России иноагентом

**Лицо, признанное в РФ иноагентом