В Госдуме рассказали, как Россия отреагирует на поставки вооружения на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может отреагировать на поставки на Украину западного оружия, в частности, реактивных систем залпового огня (РСЗО), нанесением ударов по инфраструктуре, сообщил журналистам глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Россия отреагирует, как отметил наш президент, верховный главнокомандующий, нанесением ударов по тем объектам, по которым мы еще пока воздерживаемся", - уточнил парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут применяться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Украина будет выполнять это требование.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года можно прочитать здесь.