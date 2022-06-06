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Общество6 июня 2022 14:05

Здания ПФР после объединения социальных фондов отдадут под стационары

Голикова сообщила о передаче зданий ПФР под стационары после объединения социальных фондов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Здания ПФР после объединения социальных фондов отдадут под стационары

Здания ПФР после объединения социальных фондов отдадут под стационары

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Здания Пенсионного фонда России (ПФР) после объединения с Фондом социального страхования (ФСС) передадут под стационары, сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.

«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», – сказал вице-премьер а заседании фракции «Единая Россия».

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой слияния ПФР и ФСС. Новая структура получит название Социальный фонд. Она будет внебюджетной, координировать работу фонда будут Минтруда и специально созданный наблюдательный совет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить объединение фондов пенсионного и социального страхования.