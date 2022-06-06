Здания ПФР после объединения социальных фондов отдадут под стационары Фото: Владимир ВОРСОБИН

Здания Пенсионного фонда России (ПФР) после объединения с Фондом социального страхования (ФСС) передадут под стационары, сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.

«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», – сказал вице-премьер а заседании фракции «Единая Россия».

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой слияния ПФР и ФСС. Новая структура получит название Социальный фонд. Она будет внебюджетной, координировать работу фонда будут Минтруда и специально созданный наблюдательный совет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить объединение фондов пенсионного и социального страхования.