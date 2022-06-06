Вучич выразил недовольство в связи с отменой визита Лаврова в Сербию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич остался недоволен отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в балканскую республику. Об этом политик заявил послу РФ в Белграде Александру Боцан-Харченко.

«Президент Вучич выразил недовольство обстоятельствами, помешавшими приезду министра иностранных дел России Лаврова. Он сказал, что, несмотря ни на что, Сербия сохранит свою независимость в принятии политических решений, продолжит европейский путь, поддерживая традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах и сохраняя военный нейтралитет», – приводятся слова сербского лидера на его сайте.

Также Вучич выразил надежду на возвращение «времен мира и сотрудничества» и на то, что «диалог станет единственным средством общения в современном мире». В ходе беседы президента Сербии с российским послом были обсуждены темы двусторонних отношений между Москвой и Белградом, стороны отметили необходимость более детальных переговоров на всех уровнях.

Напомним, власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета главы МИД России.

Как писал сайт Kp.ru, Кремль назвал закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями.