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Политика6 июня 2022 14:49

В Совбезе России назвали целью США развал СНГ на борющиеся друг с другом колониальные страны

Запад старается изо всех сил разрушить экономику СНГ, но не может этого сделать, заявили в органе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Совбезе России назвали целью США развал СНГ на борющиеся друг с другом колониальные страны Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Совбезе России назвали целью США развал СНГ на борющиеся друг с другом колониальные страны Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

США стремятся развалить Содружество независимых государств на борющиеся друг с другом марионеточные и колониальные страны, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. По его мнению, это является долгосрочной целью Вашингтона.

«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны является долгосрочной целью Вашингтона», – заявил он в интервью «Российской газете».

Как считает Нургалиев, страны Запада стараются изо всех сил разрушить экономику СНГ, но не может этого сделать. В этой связи он отметил, что члены содружества отразили угрозы экономической безопасности в период пандемии коронавируса, увеличив объемы взаимной торговли.

Говоря об антироссийских санкциях, замсекретаря Совбеза РФ сообщил, что Москва положительно восприняла позиции стран СНГ, отказавшихся присоединиться к ограничениям Запада. По его словам, Россия принимает меры для минимизации влияния санкций и остается приверженной основной цели СНГ, то есть формированию интегрированного экономического и политического объединения в многополярном мире.