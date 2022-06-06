Совбез Украины не считает трагедией «временную потерю» территорий Фото: REUTERS

Временная потеря Украиной своих территорий не является трагедией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Временная потеря территорий – это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», – сказал секретарь СНБО в интервью газете Financial Times.

Как считает Данилов, Киеву будет «очень и очень тяжело» одержать победу в конфликте с Россией, однако украинские войска способны еще долго оказываться сопротивление Вооруженным силам РФ и военным республик Донбасса. По его мнению российская армия превосходит украинскую в артиллерии, поэтому ВСУ «не могут адекватно отвечать» на действия России.

Украина может и дальше отвести свой войска из Донбасса с целью перегруппировки и получения военной помощи от Запада, заявил Данилов. Секретарь СНБО Украины также высказал мнение, что Киеву удастся вернуть обратно контроль над потерянными территориями.