ООН изучает сообщения о случаях сексуального насилия на Украине

Следователи ООН изучают сообщения о случаях сексуального насилия на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный представитель генерального секретаря ООН по проблеме сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен сообщила, что организация направила на Украину своих следователей для изучения сообщений о случаях сексуального насилия.

В интервью итальянской газете la Stampa она рассказала, что, предположительно, такие действия совершались в районе Чернигова, Днепропетровска, Донецка, Харькова, Херсона, Киева, Луганска, Николаева, Винницы, Запорожья, а также в Закарпатской и Житомирской областях. При этом, согласно сообщениям, жертвами оказывались не только женщины, но и мужчины, а также несовершеннолетние.

Ранее Вооруженные силы Украины незаконно захватили офис Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске и три служебных автомобиля, принадлежащих миссии. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в воскресенье, 5 июня 2022 года. По данным ведомства, украинские военные не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеосъемку.

До этого Совет безопасности ООН на майском заседании единогласно принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции.