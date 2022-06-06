Зеленский поддержал идею ввести визовый режим Украины с Россией

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввести визовый режим с Россией, назвав инициативу неплохой.

- Я считаю, что то, о чем вы говорите (ввод визового режима для российских граждан), - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата, — цитирует главу государства «РБК Украина».

Напомним, Владимир Зеленский считает, что мэры городов Соединенных Штатов должны разорвать связи с российскими городами-побратимами. Соответствующее заявление политик сделал накануне во время видеообращения к градоначальникам США. В свою очередь официальные лица Портленда, являющегося городом-побратимом Архангельска, заявили, что прекращение связей с российским городом не должно быть ответом на боевые действия на Украине. О планах сохранить побратимские отношения сообщили власти Сан-Хосе (город-побратим Екатеринбурга), не разорвали связи с Владивостоком и Мурманском города также города Сан-Диего и Джексонвилл соответственно.