В Чувашии разграничивают полномочия между уровнями власти

В регионе централизованы работы по строительству муниципальных объектов, мероприятия по капремонту школ, в государственную собственность перешла сеть многофункциональных центров, Контрольно-счетной палате Чувашии переданы полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и т.д.

В целом, в 2021 году это позволило снять нагрузку на местные бюджеты в объеме 2,7 млрд. рублей, что в совокупности составило порядка 30% собственных средств местных бюджетов.

Полным ходом реализуется реформа по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа. В настоящее время она прошла в двух пилотных округах - Красноармейском и Шумерлинском, где уже отмечают положительные изменения: создание единого механизма управления, сокращение сроков принятия необходимых решений, формирование единого бюджета, увеличение заработной платы муниципальных служащих.

Подводя промежуточные итоги реформы, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр финансов Михаил Ноздряков акцентировал, что работа по разграничению полномочий между уровнями власти проведена большая, но в связи с изменениями в законодательстве возникают и требуют рассмотрения новые вопросы. «Принимая те или иные управленческие решения, важно получать обратную связь от насел