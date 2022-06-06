Члены семей погибших в Донбассе, на Украине и в Сирии получат по пять миллионов рублей

Путин подписал указ о выплатах пяти миллионов рублей членам семей погибших в Донбассе, на Украине и в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах членам семей погибших в Донецкой и Луганской народной республиках, на Украине и Сирии. Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, они получат по пять миллионов рублей.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирии, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях», – сказано в указе.

Аналогичные выплаты установлены также семьям погибших военнослужащих пограничных органов Федеральной службы безопасности, которые выполняли задачи по охране границ на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации в Донбассе и на Украине. Кроме того, пять миллионов рублей выплатят близким родственникам волонтеров и командированных, погибших в Донбассе и на Украине во время спецоперации.