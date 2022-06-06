Умер Валерий Рюмин, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

Дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Умер летчик-космонавт Валерий Рюмин, дважды Герой Советского Союза и руководитель полетов станций «Салют-7» и «Мир». Он скончался в возрасте 82 лет.

«На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин…Награждён государственными наградами СССР, России и зарубежных стран»,– сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Свои соболезнования в связи со смертью Рюмина выразил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, отметив, что его смерть стала «невосполнимой потерей для всех нас».

Валерий Рюмин окончил факультет электроники счетно-решающей техники Московского лесотехнического института. В 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя. Он совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, успел поработать в открытом космосе, получил степень кандидата технических наук. Рюмин был руководителем полетов станций «Салют-7» и «Мир», а также руководителем программ «Мир – NASA» и «Мир – Шаттл.