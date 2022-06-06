В Минобрнауки сообщили, что после выхода из Болонского процесса правила приема в вузы не изменятся

Приемная кампания на 2022-2023 учебные годы пройдет в привычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия выходит из Болонского процесса. Изменит ли это правила приема абитуриентов в учебные заведения? Этот вопрос сегодня волнует многих, но, как заверяют на горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ, переживать не стоит. Никаких изменений не произойдет, набор студентов на 2022-2023 учебный год пройдет в привычном режиме.

В новом учебном году будет две системы: новая и привычная 4/2, то есть 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Но несмотря на возвращение специалитета, перемены пока вводить не стали.

- Не будет такого, что отменят и все. Пока никаких вопросов не стоит об этом, — рассказали NEWS.ru в ведомстве.

Слова «бакалавриат» и «магистратура» появились в лексиконе жителей нашей страны в 2003 году. Болонская система образования приживалась в России с трудом, но все таки стала близкой россиянам. Хотя до сих пор ведутся споры, что целесообразнее готовить специалистов по прежним стандартам.

В 2022 году вопрос решился, Россия возвращается к привычной системе, отказываясь участвовать в Болонском процессе.