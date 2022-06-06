СК России возбудил дело в связи с обстрелом украинскими военными села Теткино под Курском Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом со стороны Украины села Теткино Курской области. Следователи увидели в действиях украинских военных признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщается на сайте СК России, в понедельник, 6 июня, ВСУ с целью совершения убийства «неопределенного круга лиц» из числа жителей поселка Теткино осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по гражданской инфраструктуре. Были повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет.

Уточняется, что в рамках расследования назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.

Как писал сайт kp.ru, утром 6 июня глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Вооруженными силами Украины.

Тем временем Министерство обороны России направляет в Курскую область дополнительные силы для усиления мер безопасности у границы с Украиной.