Более 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на российские паспорта

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что более 70 тысяч жителей региона подали заявки на российские паспорта.

- Точно (подано) более 70 тысяч заявок. Физически у нас не успевают люди. Работа идет все рабочее время и даже чуть больше. Этот процесс сейчас будет ускорен, — сказал он, уточнив, что значительная часть подавших заявки — молодежь.

Напомним, Запорожская и Херсонская области переведены на российские мобильную связь и интернет после того, как действия Украины оставили без связи жителей этих регионов. По словам советник главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, через такой же этап проходил и Крым, когда киевские власти без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи. Основываясь на этом опыте, было решено заблаговременно подготовиться к аналогичным действиям Киева в отношении Запорожья и Херсона. Крючков уточнил, что для использования российской мобильной связи достаточно приобрести уже поступившие в продажу сим-карты российского оператора.