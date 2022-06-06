Тренер объяснила россиянам, как морщины на лбу связаны со стопой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тренер и основатель фитнес-пространства Train Me Анастасия Кириченко рассказала россиянам как между собой связаны морщины на лбу и здоровье стопы.

По ее словам, все части тела связаны между собой и влияют друг на друга.

- Наше тело - это единое целое. Последние двадцать лет активно изучается фасциальная ткань, появляется все новая информация, что все в теле взаимосвязано, - объяснила тренер в беседе с изданием Lenta.ru. - Фасция - особая ткань, которая объединяет все наши мышцы, в том числе объединяет стопу и лоб.

Тренер отмечает, что от здоровья стопы зависит внешний вид лица.Чтобы избежать появления морщин в области лба Кириченко посоветовала уделять больше внимания работе со стопой. Для этого тренер призвала работать с подвижностью голеностопа и использовать миофасциальный релиз, то есть раскатывать небольшой мячик стопой.

Ранее RT писал о том, что пластический хирург Анастасия Гузик рассказала, как выразительная мимика способствует более быстрому старению лица. Она перечислила пять самых вредных для красоты мимических привычек. Прежде всего, когда человек хмурится, у него часто морщится лоб. Также горизонтальные морщины в области лба создаёт эмоция удивления, когда приподнимаются брови, напрягаются лобные мышцы.